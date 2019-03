Stavo perdendo tutta la mia vita! Clementino, il vuoto, le dipendenze e Tarantelle

In un'intervista esclusiva a Fanpage.it , tornato con i due singoli “” e “” che anticipano l’album “Tarantelle”, racconta quest’ultimo anno e mezzo passato tra la comunità di disintossicazione e la scrittura di un nuovo album. "Sto bene ma vengo da un periodo molto buio - racconta il rapper di Cimitile - il mio riferimento è quello di Clementino a 16 anni, quando sognavo di diventare un grande rapper, salire sui palchi [...] poi mi sono reso conto che per raggiungere questo sogno ho dovuto attraversare tarantelle su tarantelle sia psicologiche che fisiche". "Come tanti artisti già da ragazzino andavo verso gli eccessi - prosegue Celementino - dovevo ribellarmi e fare rap è già un eccesso, è la musica di ribellione per eccellenza. Ho cominciato a scrivere musica e tutto, poi a un certo punto non mi sono più frenato e ho iniziato a tirare verso di me sia cose positive che cose negative".

Sulle dipendenze Clementino ammette "Sì, ho passato il periodo più brutto della mia vita ma mi è servito" e aggiunge "Vivendo nella provincia di Napoli – io sono di Cimitile – non c'è molto da fare, tanti ragazzi sono morti per la noia, non hai nulla da fare e ti droghi, oppure sei vittima del gioco d'azzardo, nel mio caso è stato un fattore psicologico. Non mi sento né un prete né un missionario, non mi sento di dire ‘No ragazzi, questo non si fa', io parlo della mia esperienza personale, ne ho viste di cotte e di crude [...] però col passare del tempo ti rendi conto che veramente stai cambiando, cambi nelle risposte, negli atteggiamenti, nel modo di fare, quindi c'era bisogno di una calmata".

Sul singolo "Un palmo dal cielo" Clementino spiega "Non è una canzone scritta durante un periodo buio, ma in un periodo bello che segue quello buio, perché parlo dei sogni che ho fatto ed è impossibile sognare quando non stai bene. [...] Dopo tanti problemi, sono entrato in questa comunità in cui si facevano lavori di tutti i tipi, dal mettere a posto il giardino alla cucina, si dà una mano, insomma, e io l'ho fatto diventare un villaggio turistico, ero l'artista del gruppo, non ce la facevo a stare senza musica, senza spettacolo [...] Cominciai a sognare una serie di cose e nel momento in cui sono tornato a casa mi sono ritrovato questo quaderno pieno di fogli e mi sono detto: ‘Ora scrivo una canzone': l'ho chiamata ‘Un palmo dal cielo'".

"Io sto vivendo un sogno, che è quello di fare il cantante, di fare quello che vuoi" rivela Clementino "sto facendo quello che ho sempre voluto fare e per un niente lo stavo perdendo, stavo perdendo tutta la mia vita: la famiglia, la vita, per cosa?"