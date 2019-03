Ha scandalizzato il pubblico! Mattino 5, bufera su Emanuela Tittocchia

A Mattino 5 si è scelto di dare spazio a un racconto dell'attriceche ha lasciato molti dubbi ai telespettatori: "”, introduce l'argomento Federica Panicucci. Continua a tenere banco in tv il caso dell’insegnante di ripetizioni di 35 anni che ha avuto un figlio dall’allievo minorenne (14 anni per la precisione) e asi è approfondito l’argomento con Emanuela Tittocchia in studio da Federica Panicucci.

L’attrice e conduttrice tv ha ammesso di avere un rapporto speciale con un ragazzino di 14 anni che ha conosciuto tre anni fa. "Per me è difficile parlare di questa cosa perché il limite è sempre molto sottile. Mi sono sentita dire cose spiacevoli e pesanti. Il mio parrucchiere è di Napoli. Ho conosciuto la moglie e ho conosciuto il figlio. Mi sono innamorata di questo ragazzino, in un certo senso. Sì, ho sempre dormito con lui. Adesso è cresciuto ha 14 anni, ne aveva 11 prima"... e su Twitter le pesanti critiche. Intanto, a Cologno Monzese hanno deciso di cancellare il tweet con il video dell’intervento.