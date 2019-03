Atmosfera newyorkese per "Waiting for Woman's day", l'evento "Beauty & Health" svoltosi mercoledì 6 marzo alla "Medfarm Italia", un centro esclusivo di Medicina Estetica diretto dal Professore Giuseppe Maria Izzo situato all'ultimo piano del CC Azzurro in via Cinthia all'uscita della tangenziale di Fuorigrotta, Napoli. Bellezza e Benessere sono stati dunque gli assoluti protagonisti di una kermesse che si è articolata in più fasi: in apertura,accoglienza con un viaggio epicureo nel mondo della "Bellezza"" degli ospiti, che guidati da deliziose hostess hanno visitato tutti gli eleganti spazi della struttura destinati a curare ed a eliminare qualunque imperfezione del corpo, grazie alla grande professionalità di medici specialisti quali il Prof Giuseppe Maria Izzo (Dermatologia),Claudio Amitrano (Medicina Estetica e Chirurgia Estetica), Mario Ippolito (Chirurgia Plastica), Manuela Perito (Nutrizione), Rachele Capasso (Ginecologia con utilizzo del laser ginecologico Monnalisa touch), Lugi Astorino (Angiologo, cura delle varici e capillari con il metodo TRAP), Grazia Maria Rega (Medicina Estetica). A seguire "Mimosa party" con gli esclusivi finger food di "Villa Domi" catering inseguendo la tendenza più trendy d'oltreoceano, innaffiati da vini doc e le "Dolcezze" del maestro pasticciere Carmine Carrelli, artefice anche di una maxi torta augurale decorata con mimose fresche. Molto apprezzato anche il Live di Giulia Ligorio "vera artista, giurista per caso" che si è esibita in un vasto repertorio musicale, interpretando brani celebri dedicati alla "donna".

Nel corso della serata, sono stati sorteggiati dalla signora Anna Capasso, cantante attrice, alcuni cadeaux offerti da Medfarm Italia destinati ad omaggiare gli invitati presenti, quali un idropeeling, un idroshine, un idroshine più radiofrequenza. Visti, tra i centinaia di ospiti intervenuti, il Presidente Ettore De Nardo con la consorte, Professoressa Anna La Rana, il Prefetto Fulvio Rocco, lo Psichiatra Piero Prevete, Diego Paura, capo redattore Spettacoli quotidiano ROMA,il produttore cinematografico Eduardo Angeloni con il figlio Davide, l'imprenditrice Ester Gatta, l'avvocato Luigi Ferrandino con la moglie Patrizia Gargiulo,Ettore Cucari,Daniela Turrà, Gaia Giordano, Danila Portolano, Giusy Avenia, Vanda Parrotta, Giuseppe Mirante, Grazia Beneduce, Livia Maisto, Giovanna D'Amodio, Mimmo Contessa, Pasquale Marigliano, Gabriella Amodio, Cristina Grieco, Mariele Puttini.