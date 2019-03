Ho fatto tutto quello che potevo! Paola Caruso in lacrime dopo il parto

Il piccolo Michele Nicola è nato lo scorso 2 marzo eha finalmente potuto abbracciare il bimbo che ha portato in grembo per 9 mesi, poi di corsa in tv aper raccontare cosa avrebbe fatto il padre di suo figlio poco prima del parto.L’ex compagnodi Avanti un altro non appena saputo della gravidanza, ma la showgirl calabrese è andata avanti imperterrita in questi mesi fino al momento del travaglio quando gli ha mandato un messaggino per avvertirlo che suo figlio stava per nascere.

“Gli ho scritto un messaggio, gli ho detto che ero in travaglio. Lui d’istinto mi ha scritto: “Sì, vengo subito”. Ma poi mi ha mandato un messaggio un suo amico e mi ha detto che non sarebbe venuto”, ha confidato la showgirl al pubblico di Barbabara D'Urso. La Caruso, tra le lacrime esclama in un videomessaggio dando una carezza al figlio: “Ho fatto tutto quello che potevo, figlio mio!”mostramdosi visibilmente provata per l'indifferenza mostrata dal padre biologico del suo primogenito, che la Caruso ha chiamato Michele Nicola, in onore del suo padre adottivo. Paola ha confidato che ricorrerà al test del DNA per confermare l'identità del padre.

