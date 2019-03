I pazienti colpiti da insufficienza cardiorespiratoria acuta refrattaria alle terapie convenzionali

“Principi e metodiche di assistenza cardio-respiratoria in età pediatrica”, questo iltema di un convegno interregionale che si terrà sabato prossimo 16 marzo, inizio ore 9nella sala convegni dell’Ospedale del Cuore Opa organizzato dalla Fondazione ToscanaGabriele Monasterio per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica CNR - Regione Toscana.Un pool di specialisti dell’Ospedale del Cuore: Opa di Massa, Ospedale “Mayer” Firenze;Ospedale Giovanni XXIII , Bergamo; Ospedale Careggi Firenze e Centrale Operativa 118Alta Toscana illustrerà il progetto dell’ECMO TEAM PEDIATRICO, un’iniziativa quelladel 16 pv tesa a dare capillare informazione sul progetto e, soprattutto, a definire econdividere le linee guida per la chiamata e l’intervento del Team.

La sopravvivenza deipazienti colpiti da insufficienza cardiorespiratoria acuta refrattaria alle terapieconvenzionali è estremamente bassa. Il sistema rappresenta una variante dei circuitiextracorporei utilizzati nelle sale di cardiochirurgia per gli interventi a cuore aperto (CEC).Giova sottolineare che la popolazione di pazienti a cui destinare il progetto ECMOpediatrico è sostanzialmente classificabile in 2 grandi categorie: pazienti in insufficienzarespiratoria ipossico-ipercapnica ingravescente e refrattaria a tutte le metodiche diventilazione meccanica; pazienti in shock cardiogeno/ostruttivo/distributivo refrattario erapidamente evolutivo verso l’arresto cardiocircolatorioAl primo gruppo appartengono generalmente pazienti con grave compromissionepolmonare nell’ambito di patologie infettive batteriche e virali. Si tratta di scenari cliniciche negli ultimi anni sono diventati di sempre più frequente osservazione: questepatologie, inizialmente solo respiratorie, possono virare rapidamente ed in modoimprevedibile verso quadri di instabilità emodinamica da compromissione cardiovascolaree vi è, quindi, la necessità di diversificare in tempi rapidi il sistema di supporto (da ECMOV-V a ECMO veno-arterioso- A-V od a veno-artero-venoso -VVA) e/o l'accessovascolare. Al secondo gruppo appartengono un insieme eterogeneo di pazientiaccomunati dalla presentazione in stato di shock ipodinamico con necessità di ECMOveno-arterioso finalizzato ad un’assistenza quindi sia respiratoria che meccanica: si trattadi miocarditi acute, avvelenamenti di varia natura con depressione miocardica, shocksettico fulminante (sepsi meningococcica).

Questo il programma nel dettaglio : 9.00Progetto ECMO-Team Pediatrico FTGM : Messaggio di benvenuto da parte del Dr.Luciano Ciucci – Direttore Generale Fondazione Monasterio . Subito dopo inizieranno ilavori articolati in tre sessioni: 9:10 Introduzione: Dottrina dell’extracorporea Davide Ghitti(Ospedale Giovanni XXIII , Bergamo). I Sessione: Il ruolo dell’ECMO veno-venosonell’insufficienza respiratoria acuta Moderatori: Adriano Peris – Paolo Del Sarto,Relatori: 9.30 L’insufficienza respiratoria acuta in età pediatrica: Eziologia, fisiopatologiae criteri d’indicazione all’ECMO veno-venoso Elisa Barberi (Ospedale del Cuore Massa);09.50 ECMO veno-venoso pediatrico: Tecniche chirurgiche d’impianto Duccio Federici(Ospedale del Cuore Opa Massa) 10.10 ECMO veno-venoso pediatrico: Principi emetodiche Michele Guarino (Opedale del Cuore Opa Massa) 11.30 Gestione intensivapost-impianto e criteri di Weaning Adriano Peris (Ospedale Careggi Firenze) ; 11.10Gestione dell’emostasi: Protocolli di anticoagulazione in ECMO V-V e V-A DorelaHaxhiademi (Ospedale del Cuore Massa; 11:30 Discussione. II Sessione: Assistenzacardiocircolatoria a breve e medio termine nell’insufficienza cardiaca “end-stage”:Moderatori: Bruno Murzi (Ospedale del Cuore Opa – Massa) Favilli (Ospedale Mayer);11:50 Lo scompenso cardiaco avanzato in età pediatrica: Fisiopatologia, classificazioni ecriteri d’indicazione all’assistenza circolatoria Chiara Marrone (Ospedale del CuoreMassa); 12:10 Strategie di assistenza circolatoria: Decision-making e tecnichechirurgiche Duccio Federici (Ospedale del Cuore Massa); 12:30 ECMO veno-arterioso eLVAD paracorporeo medium-term: Metodiche di realizzazione Davide Ghitti (OspedaleGiovanni XXIII Bergamo); 12:50 Gestione intensiva post-impianto e criteri diweaning:Aspetti di rianimazione Paolo Del Sarto (Ospedale del Cuore Massa); 13:10 Criteri diweaning dall’ECMO V-A: Aspetti cardiologici Nadia Assanta (Ospedale del CuoreMassa); 13:30 Discussione. III Sessione: L’ECMO-Team pediatrico: Moderatori: BrunoMurzi (Ospedale del Cuore – Massa) Vitali Pak (Ospedale del Cuore Massa); 14:30Struttura della base operativa: Dalla segnalazione del paziente all’assistenza DuccioFederici, (Ospedale del Cuore Massa); 15:00 Gestione operativa delle trasferte regionaliPaolo Del Sarto (Ospedale del Cuore Massa); -,Andrea Nicolini Direttore CentraleOperativa 118; 15:30 Discussione; 16:00 Contributo ONLUS “ECMO per la vita” Corso diformazione sulle metodiche di assistenza circolatoria meccanica in età pediatrica.

Perchéè importante l’Ecmo? Si tratta di realizza un servizio innovativo, fino ad ora nonesistente in maniera strutturata che intende garantire una terapia appropriata ed intempi rapidi a tutti i pazienti per assicurare un sistema efficace di trattamento di gravipatologie cardio-respiratorie in età pediatrica. Grazie appunto ad un Teammultidisciplinare disponibile H/24 raggiungerà in tempi brevissimi il pazienteintervenendo con il trattamento salvavita per poi - una volta stabilizzato - trasferirà ilpiccolo paziente presso la struttura l’Ospedale del Cuore di Massa per il trattamento e lacura per competenza .Da questo punto di vista è fondamentale l’accordo raggiunto con laCentrale 118 che assicura il trasporto dell’equipe dell’Ospedale del Cuore e del kit diapparecchiature e dispositivi necessari per l’intervento per questo coinvolta nel progetto.Da qui l’idea di assicurare presso l’Ospedale del Cuore un TEAM di professionisti prontoad intervenire ovunque si verifichino le, rare ma purtroppo troppo spesso fatali, situazionidi bambini con gravissima insufficienza cardiaca od altre gravissime patologie cardiachee cardiorespiratorie rifrattarie: si tratta di pazienti realmente moribondi e non trasferibili.

Inquesti casi occorre una tempestiva attivazione di specifiche competenze professionali,non presenti nelle altre strutture toscane: l'intervento dell'ECMO Team consente sia lavalutazione delle condizioni cliniche del paziente che la gestione dei dispositivi indicatiper il supporto cardiaco e cardiorespiratorio.

Cosa è l’ECO ? L’ExtraCorporeal MembraneOxygenation (ECMO) è una tecnologia usata per supportare in urgenza le funzionicardiorespiratorie di pazienti moribondi con l’obiettivo di prevenire il danno daipoperfusione degli organi nobili (cervello) in attesa che il cuore e/o i polmoni guariscanoo che si possano prendere decisioni terapeutiche più complesse (trapianto, cuoreartificiale) senza il rischio della futilità. Questa tecnologia si basa sull’utilizzo di unsistema che integra una pompa, un ossigenatore ed un circuito che viene connesso alpaziente tramite delle cannule inserite in una vena o due vene (ECMO V-V perassistenza respiratoria pura) o in una vena ed una arteria (ECMO V-A per assistenzaglobale cuore-polmone).

Perchè l’Ecmo all’Opa? L’Ospedale del Cuore, centro diriferimento regionale per la cardiochirurgia pediatrica, da decenni utilizza questetecniche, tecniche che oggi - grazie ai progressi che hanno anche reso possibile unesteso monitoraggio dei parametri vitali – rendono disponibili sistemi ECMO più compattipensati per il trasporto. Da qui l’idea di assicurare presso l’Ospedale del Cuore un TEAMdi professionisti pronto ad intervenire ovunque si verifichino le, rare ma purtroppo troppospesso fatali, situazioni di bambini con gravissima insufficienza cardiaca od altregravissime patologie cardiache e cardiorespiratorie rifrattarie: si tratta di pazientirealmente moribondi e non trasferibili. In questi casi occorre una tempestiva attivazione dispecifiche competenze professionali, non presenti nelle altre strutture toscane:l’intervento dell’ECMO Team consente sia la valutazione delle condizioni cliniche delpaziente che la gestione dei dispositivi indicati per il supporto cardiaco ecardiorespiratorio.

La possibilità di esito positivo è strettamente legata anche al timing diinizio della terapia che deve essere estremamente rapido, poiché altrimenti i danniprodotti dalla patologia di base divengono irreversibili: è, quindi, necessario chel’attivazione del Centro Hub (centro ECMO di riferimento) sia tempestiva e che dettocentro possa rispondere immediatamente e concretamente alla chiamata.Il contesto ideale per la realizzazione di un efficiente ECMO-Team è quello di un centrodi cardiochirurgia pediatrica proprio per la presenza in tale centro di quattroprofessionalità assolutamente indispensabili per una corretta gestione dell’ECMO:cardiochirurgo pediatrico, cardio-anestesista, tecnico perfusionista e cardiologo pediatricoappunto l’Ospedale del Cuore Opa..Da dire infine che il progetto è stato sostenuto dalla Regione Toscana, che lo haapprovato con la Delibera di Giunta n. 1208/2018 che ha anche previsto uno specificofinanziamento, e dalla campagna di solidarietà “Con Tutto il cuore”, promossa da Conaddel Tirreno il cui ricavato è stato recentemente consegnato alla Fondazione Monasterio:un importo ben superiore alle aspettative che consentirà anche la realizzazione all’internodell’Ospedale di una vera e propria “shock room” completamente allestita e prontaall’utilizzo per l’impianto di ECMO per i pazienti, pediatrici e adulti, che dovesserogiungere in Ospedale in condizioni gravissime, o per le emergenze e gli arresti chedovessero verificarsi nella struttura.