Aiutiamo Jenni! La 35enne che da 13 anni vive in un letto

Il disperato appello di Jenni Cerea, 35enne con una malattia rara e può curarsi solo negli Stati Uniti. La vicepresidente della Onlus, associazione che si occupa della raccolta fondi per le cure di, ragazza bergamasca di Curno, che daun calvario di sofferenza a causa di, negli ultimi 5 anni Jenni ha sostenuto negli Stati Uniti d'America 5 interventi chirurgici, là si trovano i luminari a livello mondiale sulla sua patologia con un protocollo terapeutico di interventi volti a rallentare la degenerazione della malattia e a cercare di dare una qualità di vita migliore togliendole i sintomi invalidanti!

I costi sono proibitivi, per il proseguo del suo percorso medico e per sperare di finirlo e avere dei risultati mancano ancora 500.000 euro circa e tre interventi ! Da 5 anni a questa parte Giorno per giorno organizza iniziative di tutti i tipi per trovare il denaro e riuscire a far fare a Jenni il suo percorso medico in America , hanno bisogno però del sostegno di tutta Italia per raggiungere gli obiettivi, tante gocce possono fare il mare! Siamo tutti italiani e la malattia non ha regione, uniti possiamo aiutare Jenni !

GO FUND ME PIATTAFORMA DI RACCOLTA FONDI PER JENNI CEREA. Tra qualche giorno sul sito della onlus Giorno per giorno sarà possibile acquistare la tazza o la maglietta della onlus , gadgets solidali per aiutare Jenni da tutta Italia ed entrare nella sua "squadra di speranza"!

