News Reali! William e Kate spiazzano i sudditi, Meghan Markle di nuovo nella bufera

William e Kate rompono la barriera del rigido protocollo reale e si mostrano affettuosi in pubblico, con gesti di amore e complicità, come solo Henry e Meghan avevano fatto prima di loro. Ilhanno sempre rispettato la rigida etichetta british imposta loro da sua Maestà la, ma ultimamente sono apparsi fisicamente più vicini e complici. Merito, chissà, dell’atteggiamento più rilassato cheha avuto la possibilità di sfoggiare da quando è diventata a tutti gli effetti la duchessa del Sussex. Ultimo in ordine di tempo è un gesto che forse nessuno si aspettava, ma che ha rallegrato particolarmente i fan della coppia: in visita a Blackpool, poco prima di prendere l’elicottero, William e Kate sono stati ripresi mano nella mano, poi in un’altra occasione sotto la pioggia sono apparsi sotto lo stesso ombrello – nonostante ne avessero uno a testa – forse per stare più vicini.

Intanto Meghan Markle di nuovo nella bufera. La Duchessa del Sussex ha commesso un clamoroso errore che ha suscitato lo sguardo severo della Regina Elisabetta. In occasione di un incontro pubblico, l’ex attrice americana ha osato camminare più veloce di Sua Maestà, sorpassandola. Un gesto che viola il protocollo reale e del quale si è subito accorto il Principe Harry che l’ha prontamente fermata. Elisabetta le ha rivolto un’occhiataccia e Meghan ha subito rallentato il passo. Il video dell’accaduto è divenuto virale sul web scatenando commenti indignati nei confronti dell’ex attrice americana: “Ma chi ti credi di essere? Non sei tu la Regina!”

