La morale a Corona per Riccardo Fogli? Nina Moric contro Belen Rodriguez

Dopo il video di Fabrizio Corona all’Isola dei Famosi in cui avvisava Riccardo Fogli del tradimento dalla moglie è successo il putiferio. Molti si sono dissociati da quanto visto in tv, comprese le opinioniste Alda d’Eusanio e Alba Parietti e sull’argomento è intervenuta ancheche ha definito quanto visto “schifoso”. Laattraverso alcune stories pubblicate su Instagram (poi cancellate) ha accusato Belen di fare del moralismo: "" La Moric ha poi continuato l'attacco: "

“Dico solo che schifo. Non si gioca con la vita degli altri, la vita è una cosa sacra, com’è che il rispetto non ha più valore?”, Belen Rodriguez aveva scelto queste parole per commentare a caldo lunedì scorso l’ormai noto filmato trasmesso a L’Isola dei Famosi con Fabrizio Corona e l’umiliazione di Riccardo Fogli. La showgirl argentina aveva poi aggiunto l’hashtag #chevergogna pubblicando una foto dell’ex cantante dei Pooh in lacrime, una scena che ha creato molta rabbia e delusione negli spettatori. L’intervento di Nina si è poi con la buonanotte: “Ora sono stanchissima. Saluto tutta la famiglia Rodriguez a partire da Cecilia, Ignazio, Monte, sceso dalle montagne e soprattutto te Belen. Tanto la causa non l’hai vinta”.

