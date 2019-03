Che spaccata! Maddalena Corvaglia fa stretching

L’ex velina bionda è molto attiva sui social e in particolare su Instagram, piattaforma dove condivide quasi quotidianamente estratti della sua vita. “” ... Questo il post suche l'ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso. La biondasfoggia da sempre un fisico da urlo, frutto di una sana alimentazione e costante attività fisica. La 39enne ha una vera passione per il fitness ed è solita condividere le foto dei suoi allenamenti su i social. Di recente ha pubblicato uno scatto che ha conquistato i fan in cui appare in una forma fisica perfetta. Maddalena è nella posizione dellacon indosso dei pattini a rotelle. Immediate le reazioni dei fan che l’hanno riempita di complimenti esaltando la sua forza e la sua tenacia.

Di recente, sempre su Instagram, ha pubblicato un’altra fotografia in cui si esercita in palestra: “Amici e amiche . Ecco uno dei miei esercizi preferiti. Uno dei più completi ed efficaci a mio parere. Se vi va provatelo, seguendo questi 5 step. Step 1: assicuratevi di avere la corretta posizione di PLANK, mani e piedi poggiati a terra. Tenetela almeno per 20 secondi. Step 2 : sollevate una gamba per volta , alternandole per 10 volte . Step 3 : toccatevi con la mano la spalla opposta ; alternate le braccia , per 10 volte.

Step4 : staccate il piede destro e lentamente provate a staccare anche la mano sinistra da terra. Contraete bene l’addome e provate a tenere la posizione per qualche secondo. Cambiate gamba e mano. Step 5 : come il 4, con l’aggiunta di un peso. Buon DIVERTIMENTO!!!”.

