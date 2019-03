Accanto alla madre morta da due giorni! Il piccolo Declan resiste ed è salvo

Sono stati trovati entrambe sul letto, la giovane mamma morta e il figlio di 5 mesi gravemente disidratato. In Scozia la 19ennes è stata trovata senza vita nella sua abitazione con accanto il, gravemente disidratato ma ancora vivo. La mamma sarebbe deceduta due giorni prima che gli agenti di polizia entrassero nella sua casa e si trovassero davanti alla la giovane mamma insieme alche era sdraiato nel lettino. Secondo la polizia Courtney sarebbe morta le complicazioni legate aldi cui soffriva da anni e il piccolo Declan, disidratato per non essere stato nutrito per due giorni, è stato subito portato in ospedale, adesso le sue condizioni sono stabili e sopravviverà. A far scattare l'allarme sono state lapreoccupate dal fatto che la ragazza non rispondeva al telefono

La 19enne rischiò la vita per delle complicazioni dovute al diabete già durante una precedente gravidanza che purtroppo si concluse con un aborto. Ora sarà l'autopsia a stabilire con maggiore certezza cosa possa essere accaduto, si sospetta che la morte sia avvenuta tra il 19 e il 20 febbraio, probabilmente se non fosse stato trovato subito sarebbe morto anche lui nel giro di poche ore, per fortuna il piccolo Declan ha resisto e adesso è salvo, ma non potrà più rivedere la madre.