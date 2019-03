UFO a Malpensa? Scatta l'allarme per un oggetto in volo sull'aeroporto

Attimi di caos all’aeroporto didopo che i radar dello scalo hanno avvistato un oggetto luminoso non identificato a causa del quale sono state avviate le procedure di controllo con conseguente dirottamento di alcuni aerei in arrivo. Si è pensato ad un dirottamento o peggio un attentato quando poco dopo le 19 di ieri i radar hanno rilevato in volo tra i cieli un. Stando a una prima ricostruzione la torre di controllo dello scalo ha rilevato una strana luce, il segnale di un oggetto aereo, la cui fonte non era identificabile e nonostante le chiamate non ci sarebbe stata alcuna risposta da parte dell’oggetto in volo, prima ipotizzato come un drone, poi all’avvicinarsi come un elicottero.

L'oggetto si è avvicinato a circa 6 chilometri a sud dell’aeroporto, senza un piano di volo precedentemente comunicato, facendo così scattare l’allarme, dopo circa 50 minuti la luce è sparita dai radar facendo rientrare l’emergenza e riportando la situazione alla normalità. L’allarme è rientrato un’ora più tardi, intorno alle 20 e poco prima lo scalo ubicato nel varesotto e che serve anche la città di Milano è tornato alla piena operatività, dopo il dirottamento tra le 18.53 e le 19.38 da parte dei Enac ed Enav, di sette voli, tre dei quali mandati a Bergamo, due a Linate e due a Torino. Si trattava di un elicottero senza piano di volo, lo ha confermato la questura di Varese. Il pilota per quasi un'ora non ha risposto alle chiamate della torre di controllo, poi la luce a un certo punto è sparita dai radar quindi si suppone sia atterrato in una pista privata.