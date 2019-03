Il piccolo Alex sorride! La mamma del bimbo trapiantato a dicembre mostra i progressi del figlio

E' diventato virale il post sudel bimbo malato di neinfoistiocitosi emofagocitica, la cui storia ha commosso l'Italia. Il piccoloritratto dalla mamma in una foto in cui appare tranquillo e sorridente vestito da leoncino è la più bella immagine del Carnevale 2019. Alex è guarito da una rara malattia genetica grazie a un trapianto di midollo con il papà Paolo. Il, è uno scatto postato dalla mamma Cristina Console sua testimoniare il percorso di guarigione di Alessandro Maria Montresor, il bimbo sottoposto alo scorso dicembre perché affetto da neinfoistiocitosi emofagocitica. "", ecco il post su del profilo di Alex. Il bimbo, di appena 20 mesi, era affetto dalla rarissima malattia e, fino ai primi di novembre 2018 era ricoverato presso l'Ospedale Great Ormond Street di, dove vive con i genitori. Poi il verdetto dei medici sulla necessità del trapianto e da lì un appello che aveva mobilitato migliaia di italiani, pronti a riversarsi nelle piazze e a rendersi disponibili come donatori.

Ma trovare una compatibilità era risultato impossibile. All'intervento ha deciso poi di sottoporsi il padre del piccolo Alex, presso l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" di Roma. Proprio nella struttura sanitaria romana, grazie ad una tecnica sperimentale, era stato possibile effettuare un trapianto di cellule staminali il giorno 20 dicembre 2018.A circa un mese dal trapianto era giunta la nota dei medici del "Bambino Gesù": "Le cellule hanno perfettamente attecchito, ripopolando adeguatamente il sistema emopoietico e immunitario del paziente". Da quel momento in poi, il percorso di guarigione del piccolo Alex era ufficialmente iniziato.Un sentiero di ritrovata serenità, che oggi viene testimoniato dalla tenera immagine del bambino travestito da leoncino che scalda il cuore di tutti quelli che, nei mesi scorsi, hanno seguito con affetto ed apprensione la vicenda del piccolo combattente. "Ale sorride", scrive la mamma.