Erano andati a una festa! Pregiudicato marocchino distrugge una famiglia

Era stata una domenica spensierata passata a festeggiare il Carnevale, stavano tornando a casa e i figli si erano addormentati sui sedili posteriori, tutto si è tramutato in una tragedia causata da un pregiudicato marocchino ubriaco che ha letteralmente distrutto una famiglia alla guida di un' Audi. La vita del 47ennedi Castelfidardo, e della sua compagna 40enne, è stata portata via in un attimo da un'auto lanciata a tutta velocità contro la loro. Al volante un, finito in carcere già per reati di droga, che forse quella macchina l'aveva anche rubata. L'uomo ha invaso la loro corsia di marcia, e le due vetture si sono scontrate frontalmente. I duee iverserebbero in gravi condizioni, stando a quanto riferito dal bollettino medico dell’azienda Ospedali Riuniti di Ancona.

La scorsa notte intorno all'una, la loro Peugeot si è scontrata frontalmente con un'Audi 6 che ha invaso la corsia opposta lungo la SS16 a Porto Recanati. La Peugeot si è ribaltata e la coppia è morta sul colpo, i vigili del fuoco hanno estratto i loro corpi dalle lamiere e i loro figli, avuti da precedenti unioni: una bambina di 10 anni, figlia di lui, in gravi condizioni, e un maschietto di 8, figlio di lei, in condizioni gravi ma stabili, entrambi ricoverati in Rianimazione Pediatrica ad Ancona. Nello scontro è rimasta coinvolta anche una terza vettura, una Ford Kuga, nella quale viaggiavano alcuni amici della coppia. La dinamica di quanto accaduto non lascerebbe dubbi.

L'Audi di Farah Marouane, probabilmente sotto effetto di alcol e stupefacenti, avrebbe invaso la corsia opposta a velocità sostenuta, dopo essersi allontanato a grande velocità da un'area sosta. Quindi avrebbe colpito frontalmente la Peugeot, sulla quale viaggiava la famiglia e la macchina avrebbe preso la terza vettura, sulla quale c'erano due amici delle vittime, usciti illesi. L’accusa carico del marocchino è omicidio stradale. Marouane era già conosciuto dalle forze dell'ordine, perché nell'aprile dello scorso anno era finito in carcere in un blitz antidroga a Montegranaro durante la quale i carabinieri di Macerata avevano sequestrato 220 chili di hashish, arrestando quattro persone. Attualmente il ventiquattrenne aveva solo l'obbligo di firma.Secondo i rilievi effettuati dalla Polizia, la sua Audi stava procedendo ad altissima velocità contromano, quando ha impattato con violenza contro la vettura della famiglia. In auto con lui c’erano altri due connazionali. Tutti hanno riportato ferite e sono stati ricoverati all’ospedale di Civitanova. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Il gravissimo incidente è stato commentato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha chiesto «una preghiera per questa mamma e questo papà, un pensiero ai loro bimbi. Solo schifo per l'assassino».