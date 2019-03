Chando sbugiarda Manila Gorio a Domenica Live, la Rete insorge : È l'ennesimo scoop finto

Lo scoop bomba lanciato dal quotidiano "" sul presuntodiai danni dell'attrice ed ex naufraga vip dell'consi sgonfia giorno dopo giorno e sembra di assistere ancora una volta all'ennesima bufala. Ieri Chando ha sbugiardato Manila Gorio a, rivelando che non stanno insieme e non ha regalato nessun anello di fidanzamento. Il modello e attore ha dichiarato senza troppi giri di parole che Manila racconta bugie: "Mente". Nel salotto tv di, Chando ha spiegato che aveva già lasciato Grecia Colmenares e Manila Gorio non c'entra proprio nulla in tutto ciò. Nessundunque. Altra bufala! Dai profili social di entrambi, si nota in effetti che Chando era stato ospite nel programma tv di Manila Gorio, Privè, e poi si era intrattenuto in provincia di Bari. Lui stesso ha asserito di non aver mai avuto rapporti sessuali con Manila, ma si è inventato tutto lei. Nessuna love story e nessun rapporto intimo. A questo punto qualcuno si chiede: perché sono uscite quelle foto scoop che alcuni definiscono "compromettenti"?

Il popolo del web è molto più attento delle redazioni dei giornali e delle televisioni, che a quanto pare non svolgono a dovere il loro lavoro, dato che in molti hanno scoperto che non è la prima volta che Manila Gorio diventa protagonista di questi pseudo scoop...

Tanti anni fa fu Remo Nicolini a sbugiardare Manila Gorio proprio a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, rivelando che le foto uscite sui giornali e sul web erano state concordate con il fotografo per alimentare un finto scoop ai danni dell'allora ex compagna Guendalina Tavassi. L'ex fidanzato di Guenda rivelò di essersi prestato al finto scoop di Manila Gorio in cambio di 3500 euro! Ma non è finita qui! Sempre su questi "baci a stampo" di Manila e Remo, una lettrice aveva scritto al blog di Isa e Chia: "Ciao isa e chia, vi seguo già da un bel pò. Non so se avete visto le foto dello scoop di remo nicolini e manila gorio a cena ad Altamura. Io sono di Altamura, e quella sera nello stesso posto c’erano persone che hanno detto che remo è arrivato con un’altra, e non insieme a manila gorio. Si sono seduti e il fotografo gli diceva cosa dovevano fare, come ad esempio darsi la mano, ecc,… finite le foto e la cena, buonanotte e via… ognuno per la sua strada… Che tristezza!! un abbraccio!! Irene".

Lo stesso si verificò con altri ex tronisti, ex gieffini ed ex fidanzati e partner di donne dello spettacolo: da Manfredi Ferlicchia a Tony Colombo. Nel recente passato era stato VelvetGossip.it a sbugiardare Manila Gorio in merito al finto scoop con Tony Colombo: "Manila Gorio, la nota manager transessuale del mondo dello spettacolo, ha un nuovo amore: lui è il protagonista del programma di Rai 1 Ballando Con le Stelle, Tony Colombo' è questo il messaggio di una mail giunta in redazione - si leggeva su VelvetGossip.it -. Messaggio accompagnato da un paio di foto che mostrano Tony Colombo in un ristorante con la Gorio. E vi sembra amore, vi sembra passione, vi sembra colpo di fulmine? Forse qualcuno dovrebbe stare attento prima di diffondere simili scoop".

Ora questo ennesimo scoop è stato bollato come fake news dal popolo della Rete. Molte transessuali hanno espresso tutto il loro disappunto sul web perché questi "finti scoop" danneggiano l'intera comunità. "È tutto finto - ha commentato una signora transessuale l'articolo pubblicato su Bitchyf.it -. Mi spiace solo che adesso, per colpa sua, si creerà il polverone trans, atto solo ad alzare dell'1% lo share dell'Isola dei famosi. Io non riesco a capire perché Manila, a 40 anni suonati, ha i soldi, continui a fare queste baracconate incredibili che non fanno altro che far male a tutta la comunità". Un altro utente del sito Bitchyf.it ha commentato: "Sono anni che cerca di finire su Canale 5 con queste storie finte! Quelli del GF, tronisti e vippetti vari e dimenticati... Tra poco si bacia anche il gatto di Paolo Brosio per una copertina!".

E ancora: "Manila Gorio organizzava le paparazzate... e molti tronisti e gieffini l'hanno smentita. Sono anni che vuole mettere piede a Mediaset...". Qualcuno si domanda: "Come mai non chiedono a Chando se Manila gli ha sborsato dei soldi per le foto scoop a Gioia del Colle?". Qualcun altro aggiunge: "Ne sono certo, è tutto finto! Non ci credo minimamente, tutto falso".