Incidente Milano, 69enne morto sul colpo, grave un bambino di 5 anni

Terribile incidete ain provincia di Milano dove all’altezza della rotonda di, lungo la nuova Vigevanese, due auto si sono scontrate. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 69 anni, il conducete dell’altra vettura, invece, 53 anni, è rimasto gravemente ferito. Ha riportato traumi al volto e agli arti anche ilche viaggiava a bordo di una delle vetture coinvolte e che ora ricoverato all’ospedale De Marchi..Ancora in corso la ricostruzione dell’accaduto da parte della polizia di Trezzano che ha bloccato la statale nel tratto ricompreso la maxi rotonda deviando il traffico nei controviali. Il lavoro di indagine degli agenti dovrà individuare quale delle due vetture coinvolte, unanon ha rispettato la segnaletica e le indicazioni semaforica originando il tragico scontro.

