Il Papa ha ricevuto in udienza speciale anche la nutrita delegazione Ail di Massa Carrara

Ieri a RomadiMassa Carrara coordinata dal presidente dr Ezio Szorenyi affiancato daicomponenti il Consiglio direttivo del sodalizio, un nutrito numero di volontariè stata ricevuta a Roma in Sala Nervi da. L’evento inoccasione in occasione dei 50 anni di vita Dell '( Associazione Italianacontro le Leucemie Linfomi e Mieloma).La sala era gremita da oltre 6000 delegati delle AIL di tutte le Provincieitaliane, la più numerosa Massa Carrara che si sono dati appuntamento perquesta manifestazioneFin dalle 9 la Sala Nervi si è cominciata a riempire in attesa dell'arrivo diPapa Francesco previsto per le 12.In attesa del Pontefice si sono succedutisul palco molti pazienti che hanno raccontato le loro esperienze della loromalattie destando la commozione dei presenti che nel frattempo hannoriempito la Sala completamente dando un colpo d'occhio notevole.

“La commozione e la partecipazione dei presenti – dice il dr Szorenyi- è esplosa all'arrivo di Papa Francesco puntuale alle 12 che dopo i saluti delPresidente Nazionale dell'AIL Prof .Amadori Ematologo che ha sostituito ilProf.Mandelli storico fondatore dell'AIL nel 1969 e illustre Ematologo che hafondato la Scuola di Ematologia a Roma nel 1959 concorrendo a farconoscere l'eccellenza italiana nel mondo accresciuta poi con la fondazionedell'AIL nel 1969 che ha sicuramente migliorato la cura e l'assistenza deimalati affetti da malattie del sangue.In particolare Papa Francesco ha sottolineato l'importanza del Volontariato inItalia che ha sorpreso lui al suo arrivo in Italia alla sua elezione a Pontefice 6anni e ha ringraziato tutti i volontari AIL che sono un valido esempio delvolontariato stesso.

Una ovazione spontanea ed entusiasta si è levata dagli oltre 6 mila presentiche è poi ancora aumentata quando il Papa è sceso tra i partecipanti ed haabbracciato molti bambini e tra questi anche pazienti che venivano presentatia lui dai genitori È stata una scena molto commovente perché visibile a tuttisul maxischermo visibile a tutti partecipanti.....Alle 13 l'udienza è terminata e con regolare deflusso i delegati AIL si sonoriversati a Piazza S.Pietro inondato da un caldo sole primaverile in unasplendida giornata di festa e condivisione.

Nelle foto: parte del Gruppo Ail apuano con il presidente Szorenyi