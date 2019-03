Primarie PD, Renzi : chi vince non tema mia guerriglia

Gli auguri ai tre candidati: "". Lo ha detto l'ex segretario. "".

Per Renzi anche se domani andassero a votare meno persone della volta precedente "non significa nulla, perché il Pd è l’unica forza politica che si affida alla democrazia, altro che piattaforma Rousseau. Chi ha detto che eravamo come Salvini e Di Maio è stato responsabile della vittoria di Salvini e Di Maio, e chi dice che ho lo stesso linguaggio di Salvini e Di Maio si deve vergognare perché vive del proprio rancore".