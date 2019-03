Canada, condannati produttori sigarette per oltre 15 miliardi

Confermata la storica condanna contro i più grandi produttori di sigarette a versare oltre 15 miliardi di dollari canadese di danni a migliaia divittime del tabacco. La Corte d'appello del Canada conferma sentenza del 2015 contro i produttori di sigarette, condannati a versare più 10 miliardi di euro per risarcire le vittime del tabacco - fumatori o ex fumatori colpiti da enfisema, cancro ai polmoni o cancro alla gola. British american tobacco (), attraverso la sua controllata Imperial tobacco canada,hanno un mese per ricorrere alla Corte suprema. Con gli interessi legali maturati, la somma supererà quest'anno i 17 miliardi di dollari canadesi.