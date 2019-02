Michael Jackson è vivo e si prepara ad un grande ritorno!

Michael Jackson è morto nel 2009 per una intossicazione da Profol per il quale il suo medico personale è finito in carcere. Ma da quel momento non si sono mai arrestate le voci che lo volevano invece ancora vivo ed in fuga dai creditori. In questi 10 anni, gli avvistamenti disono stati innumerevoli... Un uomo dal volto ustionato, Dave Dave, è stato a lungo sospettato di essere lo stesso Michael sotto falso nome. Nel 2016 fu invece un selfie di Paris, ladi Michael Jackson, a scatenare il “panico”. il make up artist e hair stylist di Michael,, che negli ultimi anni ha più volte affermato di essere a conoscenza di cosa che neanche la famiglia di Jackson saprebbe... Secondo l'uomo, il cantante si starebbe nascondendo nell'attesa di far calmare le acque in merito alle accuse di. La famiglia di Michael, infatti, in questo momento è impegnata a difenderlo. Re del Pop non sarebbe morto. Anche il produttore Teddy Riley, a un anno dalla scomparsa, twittò: "".

Intanto il servizio pubblico radiotelevisivo britannico ha annunciato che trasmetterà un suo documentario dedicato a Michael Jackson, alternativo a quello di Dan Reed presentato all’ultima edizione del Sundance Film Festival, “Leaving Neverland”, che verrà proiettato dall’emittente rivale Channel 4 i prossimo 6 e 7 marzo dopo che, dall’altra parte dell’Oceano, su HBO, sarà andato in onda il 3 e 4 marzo.