Il sogno d'amore di Love Boat! Morta a 96 anni Jeraldine Saunders

La scrittrice, che fu anche una delle prime direttrici di crociera, si è spenta a 96 anni nella sua casa in California. E' mortaautrice del romanzoche ispirò la celebre serie degli anni 70 prodotta da Aaron Spelling. In Italia la serie arrivò nel 1980 e la sigla '' era cantata da Little Tony. La Saunders per scrivere il suo romanzo, si era ispirata alla sua esperienza diretta nel mondo delle crociere. E' stata uno dei primi. Alla fine degli anni 60 lavorò su una nave italiana dove iniziò come hostess. In quel periodo scrisse il primo capitolo del suo più noto romanzo diventato in seguito un bestseller. Love boat - la celebre serie che ha appassionato milioni di telespettatori, aveva un cast fisso che ha visto protagonisti volti celebri come