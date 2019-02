Oscar 2019 : Lady Gaga sul red carpet con il diamante più grande del mondo

Agli Oscar 2019 il toccante duetto che ha visto protagonisti Bradley Cooper eesibirsi sulle note di, è stato uno dei momenti più emozionanti e chiacchierati dell'intera nottata. La canzone ha vinto l'unica statuetta per. I fotografi lungo il red carpet per la consegna dei Premi Oscar hanno visto una elegantissima Lady Gaga che ha sorpreso tutti con il suo look total black illuminato da una. La cantante, protagonista del film “” ha sfoggiato una collana con il famoso, il più grande al mondo: vale

Si tratta dello stesso gioiello che nel 1961 indossò la meravigliosa Audrey Hepburn per promuovere il celebre film Colazione da Tiffany. Da allora nessuno lo aveva più indossato. Protagonista femminile del film è la popstar, nei panni di Ally, una cantante sconosciuta che incontra una star del country, Jackson Maine (Bradley Cooper) che diventa suo mentore e con il quale nasce un forte sentimento, minato dai problemi di alcolismo dell'uomo.