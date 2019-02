Sono sotto choc! Lite tra Laura Cremaschi e la moglie di Francesco Facchinetti - Video

Una vera e propria scenata di gelosia, quella che ha visto protagonista Wilma Faissol contro Laura Cremaschi colpevole di aver chiesto, forse troppo insistentemente, un selfie a Francesco Facchinetti. Siamo in noto ristorante di Como e la bombasticaè a cena con degli amici e nello stesso locale c'ècon lainsieme ad un altro tavolo... un selfie di troppo e volano bicchieri nel ristorante e insulti pesantissimi su.Questo è accaduto tra Lady Facchinetti e la portafortuna diche sui social ha spiegato le dinamiche dal suo punto di vista e ha concluso conMa Facchinetti conferma solo in parte la versione della Cremaschina che gli avrebbe sì chiesto di posare insieme, ma non si sarebbe limitata a tanto..