Istituita una nuova sezione Ail davanti all'ospedale di Carrara

L’Associazione Italiana contro le leucemie e linfomi meglio nota come A.I.L.lunedì prossimo 25 febbraio compie 50 anni ed anche agrandi festeggiamenti per questo evento. L’Ail Apuana è retta dal drnefrologo, internista, tossicologo. Per anni è stato il primariodell’Unità operativa di Nefrologia della nostra Asl ma soprattutto uno deiprofessionisti che sotto la direzione del compianto professor MarcelloBechini, Primario della Divisione di Medicina Generale dell’ospedale, fu unodei creatori e sostenitori della Medicina Nucleare, Centro di emodialisi edaltro stiamo parlando degli anni70 quando tutte queste specialità erano aglialbori ma Sereneyi le ha rese operative.

Sereneyi ha sempre collaboratocon la Sezione di Ematologia istituita dal Prof. Bechini ex Primario dellaMedicina stessa Dunque lunedì al piano terra del Nuovo ospedale delleApuane in viale Mattei con inizio ore 11 promossa dall’Ail unitamente alLiceo Artistico “F. Palma” Massa e all'Istituto Professionale per l'Industria el'Artigianato del Marmo “P. Tacca” Carrara, sarà inaugurata la mostra “IlDono e l'Amore” seguirà,poi, un concerto degli allievi del Liceo Musicale diMassa .Si tratta di opere realizzate da studenti vincitori della Borsa di StudioMarida Dazzi nel corrente anno che saranno esposte le opere realizzatedagli studenti del Liceo Artistico "F. Palma" Massa e dall'Istituto Professionaleper l'Industria e l'Artigianato del Marmo "P. Tacca" Carrara e rimarrà apertafino all’8 marzo. “L'A.I.L. di Massa Carrara – dice il presidente Sereneyi - si ècostituita nel 1999 per mia iniziativa .

Fin dall'inizio la sezione di MassaCarrara ha attirato molti volontari che hanno partecipato alla crescitadell'associazione in particolare assiste i pazienti affetti da malattie del sangueed i loro familiari per affrontare al meglio il percorso di malattia. Credevo diavere avuto nei primi 30 anni di attività ospedaliera una esperienzaimportante di fronte alla sofferenza di pazienti che mi venivano presentati e aiquali cercavo di dare il massimo del mi a professionalità sia nel reparto diMedicina sia nel reparto Dialisi dove dal 1969 ho assistito decine di pazientilegati ad una macchina per sopravvivere e portati purtroppo non Per tutti altraguardo del trapianto di rene e quindi ad una vita migliore riuscendo adottenere questo risultato. Dal 1996 come Coordinatore Locale Donazione eTrapianto di Tessuti e Organi avevo già visto parlando del problema delladonazione come la gente aveva bisogno di capire il senso di solidarietà e divolontà di aiutare chi si trovava di fronte alle malattie e sopratutto di malattie2gravi per le quali non bastava trovare medicine adatte ma anche un aiuto diascolto e di vicinanza che solo con attività di volontariato si può fare.Per tutto questo organizzare un'attività di volontariato in aiuto a chi venvacolpito da malattie gravi come le Leucemie e i Linfomi mi è parso quasidoveroso visto che nella nostra provincia mancava.

“Molta attenzione da parte dell'associazione - continua il responsabile Ail - almondo della scuola, con l'istituzione di una Borsa di studio annuale inmemoria di "Marida Dazzi" rivolta agli studenti della scuola secondaria di 2°grado e di un progetto anche questo annuale "Un battito d'Ali" che vedecoinvolti la scuola secondaria di 1° grado. Ormai sono diventati una tradizioneed hanno prodotto eccellenti risultati da parte degli studenti che si sonosempre distinti nel produrre elaborati e opere di vario tipo (disegni e sculture)sempre attinenti agli argomenti in riferimento alle problematiche a volte difficilidelle malattie ematologiche (Leucemie - Linfomi e Mieloma).”Sereneyi ricorda che “nel 2009 nel decennale è stata rafforzata lacollaborazione con l'U.O. di Oncoematologia diretta dal Dr. Cantore e poi dalDr. Mambrini prima suo collaboratore e poi suo sostituto. La sezione diMassa Carrara ha provveduto già ad istituire Borse di studio per mediciematologi, recentemente ha finanziato una borsa di studio annuale per unMedico Specialista in Oncoematologia. Tali finanziamenti sono possibiligrazie alla collaborazione dei volontari A.I.L. non solo della zona di Massa eCarrara ma anche della Lunigiana, durante le raccolte fondi delle duemanifestazioni a livello Nazionale quali: "Ogni malato di leucemia ha la suabuona stella - Stelle di Natale" e "Diamo una mano alla ricerca: Uova diPasqua".

Attualmente in concomitanza dei 20 anni di attività è stata istituitauna nuova sede provinciale, davanti al Centro Polispecialistico Monterossodi Carrara, in stretta collaborazione con gli ambulatori coordinati dall'ematologa, Dr.ssa Della Seta, all'interno dell'U.O. Oncologia diretta dal Dr.Mambrini. È presente una collaboratrice, sempre finanziata dalla sezione diMassa Carrara, per l'attività di front-office che aiuta i vari pazienti negliambulatori del Centro Polispecialistico Monterosso. “Il presidente conclude dicendo che: “come avevo già fatto in precedenza persensibilizzare il concetto di Donazione ho incrementato anche come AIL lapresenza nelle scuole di tutti i tipi trovando grande disponibilità nei dirigentiscolastici e negli insegnanti nell'accogliere argomenti di educazione sanitariaanche difficili ma ho sempre trovato negli studenti sia nelle scuole primariache secondaria grande interesse e partecipazione agli argomenti trattatiSempre nell'ambito delle manifestazioni per i 50 anni dellacostituzione dell'AIL Nazionale (fondata nel 1969 dal Prof. Mandelli) l'A.I.L. diMassa Carrara sarà presente col Presidente e alcuni volontari all'udienza delPapa che si terrà il 2 Marzo 2019 a Roma. Il 21 giugno 2019, GiornataNazionale A.I.L., infine tutti i Presidenti delle Sezioni provinciali sarannoricevuti dal Presidente della Repubblica al Quirinale”.