Vedete che è brutto? Il bimbo di colore umiliato in una scuola a Foligno

”. Queste le parole che il bambino di 10 anni protagonista suo malgrado di un fatto avvenuto in avrebbe rivolto a sua madre il 9 febbraio scorso tornando da scuola. Quel giorno unlo avrebbe costretto a voltarsi verso la finestra dando le spalle alla classe perché brutto. Il, Marco Bussetti, ha «». E la dirigente della scuola elementare ha notificato «» al maestro supplente M.B., per una vicenda che ha dell’incredibile. Sabato 9 febbraio il maestro ha dovuto sostituire un collega in quinta elementare e ha deciso di fare un «» facendo alzare l’unico bambino di colore della classe dicendo: «». A parlare di quanto accaduto sono stati gli stessi alunni, che hanno raccontato l’episodio ai genitori una volta tornati a casa e sono stati loro ad informare poi la dirigente scolastica. Anche perché sembra che analogo comportamento sia stato tenuto anche con la, più piccola di un anno.

“Il maestro ha invitato Mike ad alzarsi, gli ha detto quanto sei brutto, non mi devi guardare e gli ha ordinato di girarsi verso la finestra”, è quanto gli altri bambini avrebbero raccontato alle loro famiglie. Mike è l’unico bambino di colore della classe, i genitori sono nigeriani e vivono in Italia da anni, lui è nato a Foligno e insieme alla sorellina frequenta la scuola elementare di via Monte Cervino. La dirigente scolastica : «Se viene segnalato un episodio ritenuto problematico sicuramente le scuole procedono. E quindi anche io l’ho fatto, come da normativa, nessuno rimane a guardare».

Per fortuna i compagni l'hanno difeso. Il bimbo ha raccontato alla madre : "Mi è piaciuto vedere ragazzini e ragazzine, tutti con la pelle bianca, che si sono alzati e sono venuti vicino a me, si sono messi lì alla finestra e hanno detto al maestro: noi siamo uguali, noi siamo come lui, perciò anche noi ora stiamo qui, fermi, a vedere il mondo là fuori". Adesso il Ministero dell’Istruzione ha chiesto una relazione ed è fermo sulla questione : «Saremmo di fronte a un fatto gravissimo. Da condannare»