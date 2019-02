Che sperpero! Quanti soldi ha speso Meghan Markle per il baby shower

L'esclusivonewyorchese da oltre mezzo milione di dollari è finito, la duchessa torna Kensington Palace, al party c'erano, ma l'assenza di mamma Doria e della cognata reale non è passata inosservata.ha cercato di tenere il massimo riserbo, ma è impossibile fare qualcosa in gran segreto per la famiglia reale, e i 5 giorni extra lusso in America con le sue amiche più care sono passati sotto la lente di tutto il mondo.Come scrive il Daily Mail, la Duchessa è stata fotografata mentre si dirigeva verso ilristorante di Ralph Lauren sulla Fifth Avenue dove ha trascorso una serata in compagnia di Serena Williams e Jessica Mulroney.

Le tre avrebbero passato circa tre ore al ristornate per poi tornare al The Mark, il lussuosissimo hotel nell’Upper East Side di Manhattan da mille euro a notte. Meghan ha festeggiato il baby shower e non ha certo risparmiato, pare che abbia speso, per 5 giorni, circa 500.000 dollari. I viaggi di andata e ritorno con jet privato sono costati 250.000 dollari. Per non parlare degli abiti scelti da Meghan, solo il cappotto firmato da Victoria Beckham costa intorno ai 2.200 euro. Cifre record che ha subito scatenato in Inghilterra un’infinità di polemiche, e che ha costretto Kensington Palace a intervenire con una nota: «È stato interamente finanziato privatamente». Altra cosa che ha fatto discutere è stata l'assenza di Kate Middleton. Secondo il Daily Mail, la duchessa di Cambridge avrebbe «saltato» il baby shower per trascorrere alcuni giorni con William e i loro bambini lontano dai riflettori. Come ha rivelato il Sun, i due avrebbero deciso di «mettere in pausa le loro agende» per trascorrere un lungo weekend con George, Charlotte e il piccolo Louis in «una località segreta di montagna... Kate ha scelto proprio questi giorni per avere un’ottima scusa per non partecipare al party di Meghan?», si chiedono in molti.