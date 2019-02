Ho rischiato l'infertilità! L'ex naufraga Nancy Coppola è incinta

Nancy Coppola ha rischiato di perdere la possibilità avere figli sull’Isola dei Famosi. La partecipazione all’può compromettere seriamene la salute fisica e mentale dei concorrenti. Le condizioni estreme a cui isono sottoposti e lo stress psicologico che ne deriva non sono da sottovalutare. Lo sa bene, che dopo il reality ha avuto problemi di fertilità, come lei stessa ha raccontato in una recente intervista a Di Più Tv : “”. Nancy ha dovuto ricorrere a terapie ormonali e, alla fine, dopo il dolore e tanta pazienza sta per realizzare il sogno di diventare di nuovo mamma. “”.

La nota cantante neomelodica ha anche pubblicato sul'istantanea della ecografia in 3d della figlia che nascerà tra 15 giorni.Tanti i messaggi di affetto per Nancy Coppola sui social network e non solo, dopo la pubblicazione della foto.