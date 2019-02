Lo abbiamo adottato! L'Ex campione de L'Eredità di nuovo ospite di Caterina Balivo

Diego Fanzaga è uno deipiù di successo della storia de, noto quiz a premi del preserale di Rai 1. Da L’Eredità ail passo è stato brevissimo, almeno per il campione del quiz show condotto da Flavio Insinna che deve aver stregatovisto che per la terza volta è stato invitato come ospite al programma pomeridiano di Rai 1.ha raccontato com’è cambiata la sua vita dopo aver vinto 140 mila euro, ma nell'ultima puntata si è cimentato in altre vesti accogliendo la padrona di casa in apertura di puntata come un provetto presentatore. La conduttrice si è sentita in dovere di motivare la presenza di Diego Fanzaga a Vieni da me dopo le aspre polemiche scatenate sui social:'.

In una recente puntata do L’Eredità il ragazzo ha voluto “presentare” ai telespettatori la sua fidanzata. Visto il successo tra il pubblico femminile, il gossip si è concentrato sulle reazioni della sua ragazza, a quanto riferiscono le voci, molto gelosa.