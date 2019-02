Io vivo a Napoli, facile andare via! Biagio Izzo contro Roberto Saviano e Gomorra

L'attore annuncia una trattativa per la co-conduzione di "Made in Sud" a Radio 2 e, durante l'intervista, parla della fiction tratta dal romanzo di Saviano: "". Dure parole che l'attore, dai microfoni dedi Rai Radio2, riserva ae per estensione aoperando una critica attenta e precisa della reale situazione in cui versano Napoli e la sua gente in questo momento: "". Poi sottolinea : “”.

Poi parla della fiction Gomorra : "Ho avuto la sfortuna di vedere un pezzo di Gomorra dove c'erano queste frasi veramente toste, brutte, volgari - dice - ho avuto paura che i miei figli potessero vederlo a 11 e 14 anni, sono preoccupato, non gliel'ho mai fatto vedere e io non ho mai visto una puntata. Ne so qualcosa perchè ne ho letto sulla stampa, conosco gli attori, sono amici. Ma è un'immagine un po' forzata, esasperata". Poco prima di parlare di Gomorra, Izzo ha annunciato la probabile co-conduzione di Made in Sud: "Non sono un conduttore , non è il mio mestiere ma posso avere un ruolo diverso, fare il "terzo incomodo". Siamo in una trattativa molto bene avviata, ne sono contento perchè è da un po' che se ne parla, mi piace perchè è un programma del sud, con comici del sud".