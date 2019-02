Padre Graziano condannato a 25 anni per aver ucciso Guerrina Piscaglia

E' stata confermata in via definitiva dalla Cassazione la condanna a 25 anni per Gratien Alabi, il religioso congolese accusato della scomparsa e della morte di Guerrina Piscaglia. Il marito: "Giustizia è fatta. Rimane solo l'angoscia di non sapere dove è mia moglie".dovrà passare 25 anni in carcere. La Cassazione ha reso definitiva la sua condanna per l'omicidio di. La 50enne era scomparsa nel suo paese in provincia di Arezzo nel 2014. Il frate conosciuto come "padre Graziano" era stato sottoposto agli arresti domiciliari a Roma. Adesso dopo il verdetto della Suprema Corte dovrà andare in carcere. Ad emettere la sentenza è stata la prima sezione penale della Cassazione.

Di fatto è stato rigettato il ricorso dei legali. Il frate era accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’assise d’appello di Firenze emessa nel dicembre 2014. Alla lettura del verdetto, giunto dopo 3 ore di camera di consiglio, ha assistito anche Mirco Alessandrini, marito della vittima. Con il verdetto di questa sera si chiude di fatto il processo e ora l'assassino di Guerrina Piscaglia finirà in galera.

