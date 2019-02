Anticipazioni C'è Posta per Te : Emma e Owen Wilson tra gli ospiti

Sabato 23 febbraio in prima serata su Canale 5 sesto appuntamento con "C'è Posta per Te", le sorprese coinvolgono l'attore statunitense Owen Wilson e la bellissima e grande interprete della musica italiana Emma Marrone. Come sempre, obiettivo primario della trasmissione è quello di dare una speranza alle innumerevoli persone che si rivolgono quotidianamente alla redazione, spinte dal desiderio di risolvere situazioni familiari complicate, ricucire rapporti deteriorati, dichiarare i propri sentimenti a persone care, ritrovare un amore perduto ma mai dimenticato. Tra queste storie, due coinvolgeranno la cantante salentina, attualmente in giro per l'Italia con l'Essere Qui Tour 2019, e l'attore statunitense, famoso per i film Una notte al museo e Zoolander.

C'è Posta per Te tiene compagnia al pubblico da vent'anni ed è uno dei pochi programmi televisivi in grado di catturare l'attezione dei telespettatori oggi come nel 2000. Il successo è inarrestabile. Il format 'C'è Posta per Te' nasce nel 1999, quando Maria De Filippi insieme allo sceneggiatore e autore televisivo Alberto Silvestri ha l'idea di una trasmissione che faciliti le relazioni tra le persone, che consenta loro di superare impedimenti e barriere geografiche, emotive e di vita.