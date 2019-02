La nascondono nella lettiera per gatti! Violentano e uccidono la figlia i 14 anni

Sara Packer e Jacob Sullivan hanno legato, imbavagliato e picchiato Grace Packer, poi l'hanno brutalmente violentata e infine chiusa in soffitta, dove la quattordicenne è morta soffocata tra incredibili sofferenze.Il corpo è stato a lungo nascosto in una lettiera per gatti infine smembrato e gettato in un bosco. Negli Stati Uniti unhanno confessato di averper poi nasconderlo in un bosco., 44 anni, e suo marito, 46 anni, si sono dichiarati colpevoli dell'assassinio di Grace Packer spiegando che avevano meditato a lungo il, pianificandolo per settimane fin nei minimi dettagli. L'uomo in realtà aveva ammesso le sue responsabilità già nel 2016, mentre la donna aveva sempre respinto ogni addebito fino a ieri, quando inchiodata da prove schiaccianti e messa alle stretta da interminabili interrogatori della polizia è crollata ed ha confessato. Spetterà ora a un tribunale stabilire se condannare i due a morte oppure all'ergastolo.

Stando a quanto emerso nel corso delle indagini Sara Packer e Jacob Sullivan hanno legato, imbavagliato e picchiato Grace Packer, poi l'hanno brutalmente violentata e infine chiusa in soffitta, dove la quattordicenne è morta soffocata tra incredibili sofferenze. L'uomo e la donna hanno quindi nascosto il cadavere in una lettiera per gatti per mesi, infine l'hanno smembrato e gettato in un bosco. A trovare i resti sono stati dei cacciatori nell'ottobre del 2016.

L'omicidio ha profondamente turbato l'opinione pubblica statunitense per i modi efferati, ma anche perché Sara Packer e Jacob Sullivan erano i genitori adottivi della vittima. Ciò ha aperto a importanti interrogativi sull'opportunità che i servizi sociali affidassero proprio a loro la cura della ragazzina, dal momento che i due – e in particolare Sara, aveva già in passato manifestato importanti e preoccupanti turbe psicologiche. Turbe che evidentemente sono continuate dal momento che, stando a quanto accertato, avrebbe a lungo desiderato e pianificato l'omicidio di Grace.