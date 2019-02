Mi vuole lasciare! 31enne si dà fuoco in casa

Si è cosparso diper protestare contro la. Un 31enne dinella notte di sabato è stato ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena con gravi ustioni su viso, mani e torace. Tutto è accaduto nella casa dove abita la coppia, a. Non è riuscito a reggere il trauma della fine di una lunga e importante relazione, così quando lei lo ha lasciato lui si è dato fuoco.

E' accaduto sabato sera in un appartamento di via Bargalli, a Rimini, dove un uomo di 31 anni ha reagito nel modo peggiore possibile alla fine di una relazione sentimentale. Dopo aver a lungo discusso con la fidanzata ha afferrato un contenitore di acetilene, se l'è versato addosso e si è dato fuoco. E' stata la fidanzata, che ha assistito incredula alla terribile scena, a chiamare un'ambulanza. Il trentunenne è stato trasportato con la massima urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena con gravi ustioni: è in prognosi riservata e la sua vita sarebbe ancora in pericolo. Il fatto è avvenuto sabato sera intorno alle 22. Sul posto è intervenuta per i rilievi anche la Squadra Volanti della Questura di Rimini.