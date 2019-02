L'hanno fatto! All' Isola dei famosi passione incontenibile tra Jeremias e Soleil

Sull'Isola dei famosi Soleil e Jeremias si sono baciati con passione già dal primo giorno e non si fermano più. Dopo aver vinto la prova leader, Soleil si è guadagnata 24 ore di privilegi sull’Isla Bonita. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto di portare con lei Jeremias Rodriguez, fratellino della ben più nota Belen. Sull'atollo attrezzato con morbido letto matrimoniale non sono mancati abbracci e baci roventi. Forse qualcosa di più visto che le telecamere li hanno ripresi stretti l’uno all’altro la mattina successiva. Roger Garth a Pomeriggio 5 ha lanciato un’indiscrezione che metterebbe in dubbio le intenzioni di Jeremias con Soleil : “Non vorrei dire questa cosa, ma devo. Non volevo dirla, però adesso tocca. C’è stata una cena a Milano, in corso Garibaldi. Una persona molto nota mi ha riferito che a questa cena, prima di partire Jeremias avrebbe giurato che voleva essere il primo isolano del reality Isola dei Famosi a consumare"... riuscirà nella sua missione?