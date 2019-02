Porta allo stadio il figlio non vedente e gli fa vivere la partita così

Stanno facendo il giro dei social le immagini che arrivano dalla tribuna dell'di Santa Fè, in Colombia, dove un papà riesce a far vivere le emozioni al figlio non vedente. Il momento del gol è... L'amore di un papà va oltre tutto, anche oltre la disabilità, pur di riuscire a strappare un sorriso al proprio figlio. Un amore che se viene unito alla passione per lo sport, in questo caso il, può dar vita a storie emozionanti, come quella che arriva da Santa Fè, in Colombia.

È diventato virale in rete il tenero filmato di un papà che porta allo stadio il figlio non vedente e gli fa vivere le emozioni della partita in un modo particolarissimo: il bimbo è girato di spalle sugli spalti e segue le mani del papà che mima ogni azione della partita utilizzando il cartonato di un mini campo di calcio appoggiato sulle ginocchia e intanto gli racconta per filo e per segno ciò che succede.Quando l’Independiente di Santa Fè segna, i due esultano e… Il momento ha fatto commuovere tutti. Ecco il filmato condiviso su Facebook da Fox Sport Italia.