Mi perseguita! Sabrina Ferilli vittima di uno stalker da 5 anni

Paresta vivendo uno dei momenti più brutti della sua vita, l’attrice romana 54enne è perseguitata da uno stalker. Inizialmente la dona credeva che fosse un suo ammiratore, ma col passar del tempo quest’ultimo è iniziato ad essere invadente e la Ferilli si è ritrovata a vivere un incubo. Sabrina Ferilli è comparsa presso la Procura di Roma lo scorso giovedì per raccontare di fronte al pubblico ministero il dramma che sta vivendo da 5 anni, da quando cioè ha iniziato ad essere.Sarebbe un italiano di 60 anni che dal 2014 la segue, la spia, le scatta foto di nascosto o le fa recapitare lettere dai contenuti equivoci.

Il soggetto è un 60enne ed è riuscito ad ottenere delle informazioni personali della Ferilli. Per questo motivo un mese fa Sabrina si è recata dalle forze dell’ordine per sporgere denuncia per stalking: “Mi segue ovunque, ormai lo trovo sotto casa, mi perseguita con lettere e regali. C’è sempre, me lo trovo davanti in continuazione. Mi aspetta sotto casa, compare quando prendo l’auto o passeggio”. L’uomo è stato già identificato e ora rischia una misura restrittiva. Il diretto interessato non è mai stato violento , nonostante questo l’attrice capitolina ha deciso di tutelarsi. Sarebbe un fan che ha sviluppato una vera e propria ossessione per la bellissima attrice che è stata costretta a cambiare di continuo le proprie abitudini. Invani i tentativi per farlo smettere, poi è scattata la denuncia : “Inizialmente, non avevo dato peso alla vicenda, ma adesso avverto questa presenza come una minaccia perché mi sento continuamente sotto osservazione e ho paura che questa storia possa ulteriormente degenerare“.