Ma è davvero lei? Tutti i ritocchini di Anna Tatangelo

In questi ultimi giorni e soprattutto dopo le sue esibizione a Sanremo 2019, si è parlato molto della bellissima, in gara con ‘’ e durante un’esibizione si è anche lasciata andare a un momento di forte commozione, infatti nell'ultima serata e alla fine del brano è scoppiata a piangere sul palco. La canzone si è classificata al 22esimo posto nella classifica finale e, finito il Festival, aha spiegato il perché si è commossa durante la finale: “”.

Ma a pochi giorni dalla sua partecipazione a Sanremo, ecco che ritroviamo la Tatangelo nella rubrica “Fatti e Rifatti” di Striscia la Notizia. Dal confronto ‘ieri e oggi’ fatto da Striscia nascono ben tre sospetti : Naso, labbra e seno della cantante hanno subito un bel ritocchino e la foto da giovane messa accanto a quella attuale in effetti mostra alcune evidenti differenze. L’artista non ha mai negato di essersi rifatta il seno, ma anche l'aspetto in generale e sicuramente molto diverso.