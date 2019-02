Che San Valentino! Aida Yespica nel letto d'ospedale con il braccio ingessato

La bellissimanon rinuncia a posare per i suoi fan che vorrebbero stare sotto quelle lenzuola. Dalla clinica in cui è ricoverata manda baci alla fotocamera, in un tripudio di cuori e auguri di buon San Valentino. Laha avuto un finale inaspettato per la modella... era tutto pronto per i festeggiamenti e il suo compagno aveva pensato proprio ad ogni cosa. Rose rosse in abbondanza, palloncini a forma di cuore, torte e cioccolatini... c'era anche un regalo extralusso per Aida - un bellissimo e preziosissimo orologio d'oro. Peccato che la festa sia stata rovinata da un piccolo incidente, nulla di preoccupante che però ha fatto saltare tutti i programmi. Un San Valentino da dimenticare!