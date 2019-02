Altro che casa di riposo! Il 100° compleanno bollente della signora Jenkins

Il personale della sua casa di riposo ha assunto gli uomini per il giorno per festeggiare il suo compleanno. Alla casa di cura Milton Lodge a Colchester nell’Essex lo staff fa di tutto pur di accontentare i propri residenti. Doll Jenkins ha festeggiato il suo 100° compleanno insieme a due stripper vestiti – diciamo così – da maggiordomi che hanno offerto panini e pizzette ai presenti e riso ai commenti sfacciati della nonnina.La signora Jenkins inizialmente ha chiesto ai due spogliarellisti di indossare qualcosa in più di un semplice grembiule, poi guardandoli bene ci ha ripensato! Per la nonnina non è la prima volta, già l'anno scorso aveva festeggiato in modo simile... e per il suo 100° compleanno ha voluto fare il bis.