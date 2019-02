Il concerto degli Argos alla Birreria Morgana di Formia

Un, come quello che si è svolto venerdì 8 febbraio, come ogni venerdì sera che si tienealla birreria Morgana di Formia, un appuntamento che, per gli amanti della musica moderna, del cantautorato italiano e straniero, ma anche di melodie particolari, è imprescindibile.Perché in questa giornata si è esibito un gruppo particolare, un gruppo che si chiama, e che questo nome sicuramente evoca tanta mitologia – gli Argonauti – e in effetti quello che hanno atto questi bravissimi musicisti è un viaggio. Un viaggio in una atmosfera importante, una atmosfera che mete in moto un pathos importante nell’animo, una possente ricerca musicale che dà la forza ad un gruppo giovane, perché hanno poco più di un anno di vita questi cinque, questi cinque baldi giovani hanno deciso di fare un repertorio particolare, un repertorio basato sulla musica popolare, facendo della ricerca di un suono molto originale che si avvicina alla melodia e all’armonia delle origini, quelle che i nostri nonni cantavano nelle campagne mentre seminavano o aravano la dura terra, quelle dei balli contadini che facevano le nostre nonne che invitavano i loro fidanzati nella festa della mietitura, quindi una festa accompagnata dallo strumento popolare per eccellenza che in questi ultimi anni ha preso piede in modo veramente esponenziale: l’organetto.

Cinque musicisti che per la prima volta si sono esibiti per la prima volta in questo locale indi Formia, dove da ben 18 anni offre ai suoi avventori buona birra ed ogni venerdì buona musica da gustare e da ascoltare. E i cinque si sono veramente fatti sentire proponendo a coloro che erano presenti un repertorio veramente toccante, con perizia musicale veramente a non fare invidia a gruppi più quotati, nel segno del capostipite di colui che nelle musiche per organetto è sicuramente il maestro per eccellenza, ossia Alessandro Parente. I cinque musicisti hanno riscosso quindi un meritato apprezzamento allietando la serata per oltre un’ora di buona musica.

I nomi di questi giovani: Laerte Scotti all’organetto; Luciano De Santis alla chitarra battente, al bouzouki e chitarra classica; Valerio Mastrocola al basso; Silvio Valente alla batteria e l’unica donna del gruppo, alla voce Maura Amato. Questo gruppo, gli Argos, sono stati veramente fantastici e si spera che presto li possiamo riascoltare.