E' sparita dalla tv! La nuova vita di Giulia Calcaterra

È da tempo che non vediamo più Giulia Calcaterra in tv. L’ex Velina diha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. A 27 anni e un fisico scolpito, uno sguardo magnetico e una insana passione per i viaggi e la libertà, l'ex velina di Striscia la Notizia 2012- con- e poi naufraga de L’Isola dei Famosi nel 2017.La showgirl oggi è molto cambiata rispetto al passato e dopo essere più o meno sparita dalla tv, si dedica a tutt’altro.

Giulia Calcaterra, rispondendo alle domande di alcuni follower sul social, ha rivelato che non ha nessuna intenzione di tornare in tv. Oggi l'ex velina conduce una vita appagante fatta di viaggi e sport. Inoltre ha creato una linea di abbigliamento sportivo. La televisione, insomma, è lontana dal suo mondo, perché, sottolinea, non è sana. Giulia ha spiazzato tutti i suoi followers spiegando il motivo per cui ha deciso di non andare più in tv. “Perché dovrei tornare? Com’è possibile che ancora mi parlate di tv? Ma non vedete come sono! Io NON c’entro niente con la tv! Io sto bene in giro… libera e a fare ciò che mi piace. Ho fatto tv si. L’ho fatta perché era un mondo a me sconosciuto e perché era un lavoro da cui ho potuto guadagnare due soldi da investire nei miei obiettivi. Fine. Ad OGGI la tv non è SANA! Di fare tv per essere etichettata e manipolata per un business altrui non è cosa che mi riguarda. Con tutto il rispetto.”

Felice col compagno Nick Pescetto, Giulia continua a coltivare le sue passioni più grandi come lo sport e il benessere psico-fisico, alimentando la voglia di esplorare supportata dallo youtuber con cui pratica anche sport estremi. L’avventura a Striscia la Notizia è oramai acqua passata e su Alessia Reato la 27enne di Magenta ha spiegato che non sono mai state legate da una profonda amicizia: “Eravamo una l’opposta dell’altra”.