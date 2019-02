Non era mai successo! Ultimo non posa per la cover di Tv Sorrisi e Canzoni

sulla copertina del settimanale "", che per tradizione dedica la cover ai vincitori di Sanremo, ma Niccolò Moriconi - il secondo classificato- non si è presentato allo shooting fotografico del settimanale. "", spiega il direttore Aldo Vitali a Tgcom24, e continua : "".

Per la prima volta nella storia del settimanale, il secondo classificato non compare sulla copertina accanto agli altri protagonisti del podio: "A mia memoria è la prima volta, sono direttore dal 2012 e dal 2003 nella redazione di Sorrisi, non era mai successo e proprio per questo non ci sembrava giusto mentire. Eravamo anche nella posizione perfetta, avevamo una foto di Ultimo con il premio in mano nello stesso studio e con gli stessi fondali della cover e sarebbe stato un gioco da ragazzi fare un fotomontaggio. Ma, ripeto, non era corretto nei confronti dei lettori e degli artisti. Quest'anno per la prima volta è successo che durante lo shooting della cover con tutti i cantanti due erano malati e non hanno posato ma lo abbiamo detto. Così anche stavolta abbiamo portato avanti questa posizione di trasparenza".

Il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni commenta infine la reazione di Ultimo: "Come spiego nel mio editoriale ha sbagliato, poteva partire da un presupposto ragionevole, che si poteva discutere, c'è stato un ribaltamento delle votazioni un po' troppo feroce perché la giuria d'onore e la sala stampa hanno fatto quadrato su Mahmood magari anche al di là di quelle che erano le loro convinzioni... detto ciò, noi siamo pronti a intervistarlo".