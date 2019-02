L’AMORE è… LILT 2019 A NAPOLI VILLA DOMI

Pier Francesco Pingitore "Principe della satira italiana", Maria Rosaria Omaggio, attrice, Maurizio De Giovanni, scrittore, Antonio Riva, stilista Haute Couture, saranno gli special guest dell'VIII edizione de "L'Amore è.." il Charity Gala promosso da Maridì Communication, diretto a sostenere il Progetto Ludoteca della LILT NAPOLI, attivato presso l'Istituto dei Tumori "Pascale". L'evento si svolgerà martedì sera 12 febbraio, nella splendida cornice di Villa Domi, dimora patrizia del '700, situata sulla zona collinare di Napoli. La serata, condotta dalla giornalista Maridì Vicedomini, sarà articolata tra momenti di moda e di spettacolo.

In apertura, la consegna da parte del Prof Adolfo Gallipoli d'Errico, Presidente LILT NAPOLI di un prestigioso riconoscimento al merito professionale ed alla particolare sensibilità per il "sociale" agli ospiti d'onore, Pingitore, Maria Rosaria Omaggio in veste inusuale di autrice di un volume dal titolo "Il Linguaggio di Cristalli, Gemme e Metalli"- Edizioni Mediterranee, Maurizio De Giovanni, autorevole "penna" di romanzi, spesso fonte di ispirazione di opere audiovisive di grande successo, il couturier Antonio Riva. A seguire un esclusivo defilè, con in passerella, otto outfit delle collezioni 2019 by Antonio Riva quali "Petals" intesa come leggerezza e seduzione, come multiforme sfumatura di colore, gioia ,sofisticata e sussurrata eleganza e "Fil Rouge" che delinea, racchiude e dal quale prende il sogno a colori del maestro milanese di unire con sapiente delicatezza, lo stile tipico della Maison conosciuta in tutto il mondo a "Le Rouge", tonalità per eccellenza ed elemento d'impatto per le singolari sfumature degli abiti. Ed ancora, riflettori puntati su un brand internazionale di alta gioielleria, "Chantecler" forte di una storia affascinante nata a Capri, perla del Mediterraneo, che da oltre settant'anni ha preservato e perpetuato nel tempo un'eredità unica, legata ai suoi fondatori, Salvatore Aprea e Pietro Capuano, grazie anche al suo direttore creativo, Maria Elena Aprea, che puntualmente si ispira a tutto ciò che caratterizza l'isola azzurra con la sua lussureggiante bellezza ed i suoi colori unici. A completare il quadro "Moda", il maestro pellicciaio Umberto Antonelli che proporrà un'anteprima della prossima collezione autunno Inverno 2019/20 dei suoi capi pregiati dalle nuance brillanti e la manifattura artigianale.

Ampio spazio anche alla cura del benessere psico-fisico dell'individuo con le tecniche più innovative ed efficaci e sempre meno invasive del "Mago della chirurgia plastica" Ivan La Rusca ed i "Love Gift" for Health & Beauty proposti da "Claia", Centro Estetico di Giorgia Bertoni, situato in pieno centro del Vomero. In scena anche il Food & Beverage con le "dolcezze" di Maxtris Confetti, le specialità regionali e nazionali della nota pasticceria salernitana "Dolce e Caffè" di Aniello e Clorinda Esposito e la degustazione della linea Cialde del Caffè Kamo articolata in quattro selezionatissime miscele, Kamo Tulima, Kamo Tambora, Kamo Fuego, ispirate alla denominazione di noti vulcani del mondo accanto alla miscela Kamo Deca che esula dalla logica dei vulcani. Da menzionare, infine, tra i partner dell'evento, lo Studio Legale Ferrara Dentice De Dominicis, operativo da oltre 30 anni a Napoli ed a Milano in materia di responsabilità medica, diritto assicurativo e diritto di famiglia, puntualmente sensibile al discorso di solidarietà verso le fasce più deboli e la "Banca Stabiese", Banca Etica per eccellenza, sempre vicina alle iniziative ed ai progetti a sfondo sociale, soprattutto della LILT NAPOLI. Gran finale con dinner buffet al suono di un live sax. Attesi centinaia di invitati, esponenti del mondo dello spettacolo tra cui la costumista. scenografa Graziella Pera, il maestro Giacomo Rizzo, la splendida attrice modella Shalana Santana e rappresentanti dell'impresa e del professionismo italiano.