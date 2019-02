Avanti un altro, sono state davvero arrestate! Le gemelle di Paolo Bonolis in manette

Le due sorelle sono state identificate dai carabinieri dopo aver rubato merce per quasi 5mila euro in un negozio dell'Eur, le due donne hanno commesso un’imprudenza che le è costato il carcere e sono finite dietro le sbarre per furto. Le 39enni,- in artesono due volti noti didi, la trasmissione pre-serale in onda su Canale 5. La notizia surreale e che sono state state, finite ai domiciliari accusate di furto aggravato. Le due sorelle romane di Bastogi, quartiere della periferia ovest della capitale, sono accusate di aver rubato quasi 5mila euro di maglioni di cachemire firmati rubati da un negozio di Viale Europa e nascosti sotto i cappotti. Ilscrive che si tratterebbe di un secondo furto che si aggiungerebbe a quello di alcuni mesi fa, quando le due gemelle portarono via da un negozio di Testaccio

La vicenda è surreale perchè le due - anche attrici - nel film Come un gatto in tangenziale interpretavano proprio due taccheggiatrici... probabilmente i loro personaggio non era del tutto inventato! Ma loro si difendono: “Mamma e papà avevano occupato, ora viviamo al secondo e al terzo piano, abbiamo due figli. Siamo persone per bene, borgatare ma rette”. Dopo il film e la partecipazione ad Avanti un altro sono tornate a fare le pulizie nel condominio, “ma vorremmo continuare a fare cinema”