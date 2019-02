Festival scelto dai giornalisti! L'accusa di Ultimo a Sanremo 2019

Il cantantea poche ore dalla conferenza stampa dellein cui ha insultato i giornalisti, torna sul suo secondo posto a Sanremo 2019 e in un lungoaccusa la Rai di aver fatto spendere soldi per un televoto ribaltato dalla stampa e dalla giuria d'onore. Il secondo classificato ha anche disertato loprovocando altre polemiche tra i colleghi e gli addetti ai lavori e causando il grave imbarazzo di, che ha gestito un buco imprevisto : "". Per ilalcuni "". Ma il cantante rilancia su Instagram: "".

Ultimo fa anche un inciso sugli insulti che avrebbero rivolto a lui e a Il Volo: "Quando è stato annunciato il terzo posto de Il Volo i giornalisti hanno esultato e urlato come fossero allo stadio. A me, mentre parlavo, mi hanno dato dello stronzetto, del deficiente, del coglione... Com'è possibile che questa percentuale sia ribaltata da dei giornalisti e da 8 persone? Mi viene da pensare che non è il festival scelto dal popolo ma dai giornalisti. Allora non fate votare la gente, non fate spendere soldi alla gente per quattro serate, perché se poi un artista riesce a prendere più del triplo dei voti questa sentenza non puo essere ribaltata da 8 persone e dai giornalisti."

Infine conclude Ultimo rivolgendosi a chi lo ha votato : "Io mi sento incolpa e vi chiedo scusa per l'impegno che non ha dato i suoi frutti. Detto questo non ne parlerò più, sono felice di come sta andando la canzone, siamo tutti felici e compatti".