Da 10 anni veglia la tomba del suo padrone! La storia della cagnolina Nicoletta

“La storia di Nicoletta, la cagnetta che da dieci anni veglia la tomba del padrone, simboleggia la fedeltà e il grande amore che lega gli animali domestici alle persone con cui vivono”. Così il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli sulla storia raccontata da “Il Golfo”. “Da dieci anni Nicoletta si aggira nei pressi del cimitero di Panza, a Forio d’Ischia, dove è seppellito il suo padrone e dove riposa anche mio padre. Di lei si sono presi cura l'ex custode del cimitero, il signor Gemello, un pensionato, il signor Castaldi e la Lega Animali, che le hanno dato mangiare a l’hanno assistita in caso di malattia. Ora la dolcissima Nicoletta, la cui storia ricorda quella leggendaria di Hachiko, ha circa quattordici anni. Qualche volta si accuccia in un angolo, nei pressi della tomba del padrone, con lo guardo visibilmente triste. Nonostante siano passati tanti anni nel suo cuore sono ancora vividi i ricordi felici con il suo compagno di vita. Invitiamo i turisti e i residenti a prendersi cura di lei nella vecchiaia e di non lasciarla sola, così come lei non ha lasciato solo chi l’ha tanto amata”.