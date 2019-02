Farà impazzire Fedez! Chiara Ferragni super sexy per San Valentino

Il primo appuntamento con, la masterclass a tema beauty e make-up ideata dall’influencer insieme al’amico e truccatore di fiducia Mameli, si è tenuto sabato 9 febbraio sul palco del teatro Vetra di Milano e ha fatto il tutto esaurito. Ma prima del lavoro viene la famiglia e il marito, e la Feragni si dimostra davvero una mogliettina premurosa... per San Valentinonon si fa certo cogliere impreparata e ha già fa le prove, rigorosamente documentate su instagram. Per la festa degli innamorati la splendida fashion blogger 31enne indosseràChiara posa sensuale girando anche un video nella invidiata cabina armadio annunciando di essere pronta per un bollente. Reggiseno a balconcino in pizzo rosso e slip abbinati saranno perfetti per il 14 febbraio, Chiara prova e riprova davanti al cellulare postando scatti e video che stuzzicano la fantasia dei follower e preparano per benino il marito.