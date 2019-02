Più felice che mai! Ex prete 80enne sposa il fidanzato 25enne

Ilha 79 anni mentre il suone ha 25 e il primo ha deciso di lasciare la Chiesa per poter dedicare il tempo che gli è rimasto alla relazione col 25enne. La loro è una storia d’amore che sta facendo discutere in tutto il mondo:è un ex ecclesiastico che ha sposato il suo grande amore,. Vivono a 2mila km di distanza a causa del lavoro del ragazzo, che fa l'autista, ma i loro incontri che avvengono 4 o 5 volte all'anno, riescono a portare aventi una relazione solida e duratura. I titoli dei tabloid parlano del “”, una definizione che a Philip ovviamente non piace.

Philip e Florin hanno 55 anni di differenza, si sono conosciuti su Gaydar e si sono fidanzati nel 2015: "Lui è la mia prima vera e significativa relazione da quando mi sono ritirato dalla Chiesa, sono così innamorato di lui. È l’uomo più divertente di sempre, mi fa ridere fino a farmi venire mal di pancia", ha detto Clements. I due sposi si vedono 4 o 5 volte l’anno e celebrano il momento facendo lunghe vacanze intorno al mondo: “Non mi è rimasto molto tempo in questo mondo, vorrei passarlo solo con lui”, ha dichiarato ancora l’ex ecclesiastico. L’ex religioso racconta anche che la distanza non influisce minimamente sul loro rapporto: “Parliamo quotidianamente su FaceTime. Non stare insieme ogni giorno rende tutto più eccitante, conto letteralmente i giorni fino a quando non lo rivedrò”. E poi scherza: “Non posso esagerare perché il mio cuore probabilmente si arrenderà!”. Anche il 25enne sembra aver beneficiato dalla relazione dicendo che Clements riesce a spiegargli la storia come non aveva fatto nessuno essendo appassionato di età Vittoriana e di Seconda Guerra Mondiale. Alcune voci riferiscono che i due si sarebbero lasciati nel 2018 ma che successivamente sarebbero tornati insieme.