Sanremo 2019 : Ok Tatangelo e Hunziker... no a Ultimo e Ghemon

Enzo Miccio commenta ai microfoni di Fanpage.it i look dei protagonisti della 69° edizione del Festival di Sanremo. "Virginia Raffaele, bella, brava e fisicatissima, anche se fino ad adesso non ha osato" commenta Miccio "La giacca gioiello di Bisio è un'opera d'arte, un esempio di artigianalità italiana, se me la dà me la prendo", mentre su Baglioni "Un po' più ingessatello, un po' più rigido. Data l'altezza allargherei un po' quei pantaloni, mi sembrano un po' troppo effetto pantacollant".

Sui concorrenti Enzo Miccio spiega : "La Berté la amo, quindi è un sì a prescindere. Belle le gambe e la grinta. Tatangelo chic e intelligente perché ha fatto una scelta non facile. Ha preso dei vintage fino ad adesso ha indossato due Yves Saint Laurent, molto belli, con questi volumi un po' strani. Achille Lauro ha delle grosse potenzialità, infatti lo voglio conoscere e dargli qualche consiglio".

Su Michelle Hunziker commenta : "La Hunziker è una tigre da palcoscenico, s'è magnata tutti in un boccone proprio". Il dettaglio che non avrei voluto vedere sul palco? "La tuta ginnica di Ultimo è inammissibile come anche i paltò di Ghemon. Perché?"