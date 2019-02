Chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2019?

Manca poco alla quarta serata del, in onda questa sera su Rai 1 dalle 20.35, prima delladi domani, sabato 9 febbraio. Anche quest'anno nessuna eliminazione ma tutti econtinueranno ad esibirsi per tutte le serate, al termine isi sconteranno per aggiudicarsi il primo posto. Ma quali sono i cantanti favoriti? In queste serate, ad essere sempre nella zona Blu troviamo. Tra loro, in classifica su, svettano ai primi posti Irama, Ultimo e Loredana Bertè.

Calano le aspettative de Il Volo, ma col televoto, potrebbero avere un picco nelle votazioni e tornare tra i favoriti. Arisa era alla pari con Nek ma la cantante - che ha pubblicato proprio oggi il nuovo disco Una nuova Rosalba in città - potrebbe avere qualche possibilità in più di Neviani.

Tra i più trasmessi, in radio, troviamo, invece Nek e Boomdabash ma anche una buona rotazione radiofonica per Irama e Mahmood con il tormentone "Soldi". Fanalino di coda per Zen Circus, Anna Tatangelo, Ghemon e Simone Cristicchi.

Ecco tutti i cantati del Festival di Sanremo 2019

01. Francesco Renga

02. Nino D'Angelo e Livio Cori

03. Nek

04. The Zen Circus

05. Il Volo

06. Loredana Berté

07. Daniele Silvestri

08. Federica Carta e Shade

09. Ultimo

10. Paola Turci

11. Motta

12. Boomdabash

13. Patty Pravo con Briga

14. Simone Cristicchi

15. Achille Lauro

16. Arisa

17. Negrita

18. Ghemon

19. Einar

20. Ex-Otago

21. Anna Tatangelo

22. Irama

23. Enrico Nigiotti

24. Mahmood