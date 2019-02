Il corpo recuperato nel Canale della Manica è di Emiliano Sala

E' delargentino di origini italianeil corpo recuperato ieri nel relitto dell'aereo nel. Lo ha riferito la polizia di Dorset, confermando l'identificazione effettuata dal medico legale. L’identificazione è avvenuta secondo i rituali del caso e solo dopo quel momento le autorità hanno diffuso la notizia, avvisando preventivamente i familiari dell’attaccante. Ostacolati dalle condizioni meteo e dalle forti maree, i lavori sono stati condotti con lentezza e prudenza, ma il corpo (trovato a 63 metri di profondità) è stato comunque portato a galla. Ilsu cui viaggiava Sala eradai radar il 21 gennaio mentre volava da Nantes a Cardiff - l'attaccante argentino si stava recando dai suoi nuovi compagni di squadra dopo aver firmato con il Cardiff City per 16 milioni di euro.

"Il corpo portato a Portland Port oggi è stato formalmente riconosciuto come quello del giocatore professionista Emiliano Sala", ha scritto laconicamente la polizia su Twitter. Individuato domenica scorsa, il velivolo su cui viaggiava il neo acquisto del Cardiff City, è stato trovato grazie alle ricerche private della famiglia Sala, aiutata da una raccolta fondi che in pochi giorni aveva superato i 350 mila euro. Allo stato attuale non si hanno notizie del pilota che guidava il Piper Malibu, ossia David Ibbotson. Gli investigatori ritengono che possa essere stato sbalzato fuori nell'impatto del Piper sul mare o portato via dalle correnti dopo l'urto che ha semidistrutto la carlinga e l'affondamento.

A chiedere giustizia,in prima fila c'è l'ex ragazza dell'attaccante, che nei giorni scorsi aveva già parlato di "mafia del calcio" a proposito dell'incidente. Tramite il proprio profilo Instagram, Berenice Schkair chiede ancora chiarimenti: "Per sempre vicina a te… Non ti lasceremo mai #justiceforemilianosala" ha scritto a commento di una loro vecchia foto. Nei giorni scorsi il Nantes ha chiesto al Cardiff City l'invio della prima rata dell'importo pattuito per il trasferimento di Emiliano Sala al club gallese. La Ligue 1 ha annuncato che un minuto di silenzio sarà osservato in occasione delle gare della prossima giornata di campionato, il Nantes ha invece deciso di ritirare la maglia numero 9 indossata da Sala.